Renzi: "Non penso neppure a far cadere il governo". Giovedì l'incontro Conte-delegazione Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non penso neppure a far cadere il governo. E' quanto ha dichiarato Matteo Renzi in un'intervista al Tg5. Intanto, si apprende che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà giovedì alle 9 la delegazione di Italia viva."Ci sono 846 morti - ha spiegato ancora Renzi nel corso del'intervista - e davanti a questo non si può far finta di niente. Ecco perchè diciamo al presidente del Consiglio che ci dobbiamo dare una smossa. Mettiamo più soldi sulla sanità, mettiamo a frutto bene i soldi europei, smettiamola con le polemiche. Però adesso la palla tocca al presidente del Consiglio. Noi quello che dovevamo dire, glielo abbiamo detto chiaro in parlamento". La prima condizione "per evitare le dimissioni dei ministri di Italia viva è sulla sanità - ha aggiunto - ci sono 36 miliardi di euro che potrebbero andare a irrobustire il servizio sanitario, inutile dire che i medici sono eroi e poi non dargli i soldi. Questi 36 miliardi sono bloccati per un no ideologico dei Cinque stelle e di Conte. A me sembra una follia. Prendiamo i soldi, mettiamoli sulla sanità e smettiamola con le polemiche"."Nel caso in cui non ci dovessimo trovare d'accordo non ci faremo comprare con due poltrone. Anzi siamo disponibili a lasciare anche le due poltrone di ministre che abbiamo. Non siamo alla ricerca di uno sgabello, noi vogliamo che l'Italia torni a correre", ha detto ancora. Quanto all'ipotesi di un rimpasto di governo, Renzi ha sottolineato: "è una assurdità pensare di risolvere un problema politico con uno scambio o una sistemazione di poltrone. Bisogna mettere in moto le migliori energie del paese. Andiamo verso un 2021 difficile. Abbiamo il record di morti, mettiamoci a lavorare". Sull'ipotesi di elezioni anticipate, paventate dal Pd nel caso in cui dovesse cadere il governo, il leader di Iv, ha aggiunto: "Se ci fosse una crisi c'è una cosa più importante del Pd, si chiama Costituzione e la Costituzione prevede che si vada a vedere in Parlamento se ci sono i numeri per un'altra maggioranza. Ma io continuo a sperare che non si parli di crisi ma di come spendere bene i soldi europei anziché affidarli a 300 consulenti spuntati dal nulla, magari amici degli amici". (Rin)