Difesa: Mitsotakis, a giorni firma accordo tra Grecia e Francia per acquisto 18 Rafale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto scritto nelle scorse ore dal quotidiano francese "Le Tribune", la Francia e la Grecia stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi del contratto che prevede la vendita ad Atene di 18 caccia Rafale, di cui 12 provenienti dall'Aeronautica militare francese. L'ultima tappa, secondo il quotidiano, è prevista per il 17 dicembre con il dibattito al Parlamento greco. Secondo informazioni riportate dalla stampa ellenica, il costo dell'operazione ammonta a 2,5 miliardi di euro. Di questi 400 milioni sono necessari all'acquisto di missili prodotti da Mbda. La Grecia potrebbe essere interessata anche all'acquisto di fregate francesi, nonostante fino ad oggi sembrava più orientata verso le statunitensi Lcs. "No, non abbiamo voltato le spalle alla Francia. Questo problema è sempre aperto", ha detto il ministro della Difesa greco, Nikolaos Panagiotopoulos, intervenendo in Parlamento il 13 dicembre. (Gra)