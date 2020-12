Covid: Boccia, a Natale utile chiudere il più possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gran parte dell'Italia è gialla da molti giorni e sta lavorando. La decisione che si sta aspettando in questo momento riguarda più tre giorni, il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, che tutto il resto del periodo, che è già sottoposto a prescrizioni molto chiare. Io ritengo che dalle giornate prefestive in poi, fino al 6-7 gennaio, è più utile per tutti chiudere il più possibile". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a "di Martedì", su La7, che andrà in onda questa sera. "Non è una decisione che prendo io o un altro singolo ministro - ha aggiunto -: vogliamo condividerla con le Regioni e gli enti locali, ma è un patrimonio collettivo". (Rin)