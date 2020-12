Argentina: ufficio statistiche, inflazione a +3,2 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione a novembre in Argentina è stata del 3,2 per cento secondo dati ufficiali pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Indec). L'incremento dell'indice dei prezzi sui dodici mesi è stato del 35,8 per cento mentre l'aumento accumulato negli undici mesi del 2020 è stato del 30,9 per cento. Il dato di novembre rappresenta una leggera flessione rispetto al mese precedente, quando il rilevamento ufficiale aveva segnato un +3,8 per cento. A determinare il rallentamento dell'indice, segnala l'Indec, è stato soprattutto il minor aumento dei prezzi dei prodotti stagionali, mentre la cosiddetta inflazione "nucleo", che considera solo i prezzi esenti da variazioni stagionali, registra nel complesso un aumento del 3,9 per cento contro il 3,5 per cento di ottobre. Le voci del paniere che hanno registrato i maggiori aumenti sono quelle relative a "ricreazione e cultura", con un +5,1 per cento, "elettrodomestici", con un +3,9 per cento, "abbigliamento e calzature", con un +3,7 per cento. (segue) (Bua)