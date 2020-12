Usa: cerimonia inaugurale di Biden, Dem invitano la gente a restare a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato presidenziale inaugurale ha rilasciato un comunicato che invita il pubblico ad "astenersi da ogni viaggio e a partecipare alle attività inaugurali da casa" a causa del Covid-19. Lo riporta il sito "Axios". L'ex commissario della Fda, David Kessler, sarà il principale consigliere medico del comitato e prevederà un "nuovo e innovativo programma" per la partecipazione alle cerimonie inaugurali, che sarà rilasciato nelle prossime settimane. Sia il Presidente eletto Biden che il Vice Presidente eletto Harris svolgeranno le loro cerimonie di giuramento al Campidoglio, e Biden terrà un discorso dopo. La commissione osserva che "l'impronta della cerimonia sarà estremamente limitata", e che la parata che segue tipicamente l'inaugurazione "sarà ripensata". "Il nostro obiettivo è quello di creare un'inaugurazione che tenga la gente al sicuro, onori le grandi tradizioni della Presidenza e metta in mostra la rinnovata visione dell'amministrazione Biden-Harris per una cittadinanza inclusiva, equa e unificata", ha dichiarato il presidente del Comitato, Tony Allen. (Nys)