Italia-Argentina: sostegno alle microimprese, presentato progetto di solidarietà  (2)

- "PMI e microimprese sono uno dei punti di forza da cui ripartire per rilanciare il sistema economico argentino e rafforzare la collaborazione fra Italia e Argentina anche con iniziative in linea con le priorità della nostra Presidenza G20" ha dichiarato l'ambasciatore Manzo al termine dell'incontro. Al Ministro Kulfas, il rappresentante italiano ha illustrato agenda e calendario della Presidenza G20 nel 2021 ed ha discusso i principali dossier della eccellente cooperazione economica tra i due paesi e le opportunità per sostenere il ruolo e la presenza delle imprese italiane operanti in Argentina. (Bua)