Usa: coronavirus, salta la festa di Times Square a New York

- La celebrazione del Capodanno di Times Square a New York non avrà un pubblico quest'anno per evitare la diffusione del coronavirus. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La Times Square Alliance and Countdown Entertainment ha annunciato che l'evento non permetterà alla gente di riunirsi a Times Square il 31 dicembre di quest'anno e sarà invece trasmesso per i telespettatori di TV e internet. Gli organizzatori della festa di Capodanno avevano già detto in precedenza a settembre che l'evento sarebbe stato per lo più virtuale per seguire le linee guida di distanziamento sociale durante la pandemia. "La sicurezza dei newyorkesi e dei partecipanti è la priorità del Capodanno 2021 di Times Square", ha dichiarato l'organizzazione. (Nys)