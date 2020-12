Kosovo: fonti stampa, crisi politica potrebbe risolversi in elezioni anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se oggi non c'è la volontà politica di risolvere i problemi al tavolo, dovremo ancora affrontare gli stessi problemi. I partiti torneranno comunque alle loro stesse posizioni politiche", ha detto Haziri. Perparim Kryeziu, portavoce di Lvv, ha detto di non aver ricevuto alcun invito dall'Ldk, ma ha osservato che il vero significato dietro l'iniziativa per una tavola rotonda non è trovare una soluzione per il prossimo presidente, ma prolungare la vita dell'attuale governo. "Secondo Vetevendosje, la via d'uscita da questa situazione è attraverso nuove elezioni, attraverso un'Assemblea nuova e nuovamente legittima, attraverso criteri concordati per una figura unificante per il presidente", ha detto. (segue) (Kop)