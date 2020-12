Americhe: domani 57esimo vertice Mercosur, focus su ingresso Bolivia e rilancio foro imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio del foro imprenditoriale regionale e l'incorporazione della Bolivia come paese membro a pieno titolo saranno i principali punti al centro del 57esimo vertice dei paesi membri del Mercato Comune dell'America del Sud (Mercosur), che si terrà terrà domani in modalità virtuale. Si tratta dell'agenda fissata dal governo argentino, che a partire da domani assumerà per un anno la presidenza pro tempore dell'istanza politica e commerciale regionale composta anche da Brasile, Paraguay ed Uruguay. "Trent'anni fa il Mercosur si è proposto mete molto ambiziose anche se non tutte sono state raggiunte", ha affermato il ministro degli Esteri argentino Felipe Solà nel corso della tradizionale riunione del Consiglio del Mercosur, che precede il vero e proprio vertice. "Dobbiamo rafforzare il blocco con l'ingresso piena di altri Stati, come la Bolivia", ha aggiunto il ministro sottolineando inoltre l'importanza di "rilanciare il foro imprenditoriale" eventualmente anche "con l'inclusione anche dei sindacati e delle organizzazioni sociali". (segue) (Abu)