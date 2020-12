Americhe: domani 57esimo vertice Mercosur, focus su ingresso Bolivia e rilancio foro imprenditoriale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro dell'attenzione europea in particolare, la politica del governo del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, riguardo la deforestazione dell'Amazzonia. Lo scorso 16 settembre otto paesi Ue avevano inviato una lettera al vice presidente della Repubblica del Brasile, Hamilton Mourao, affermando che l'aumento della deforestazione rende difficile per i consumatori europei acquistare i prodotti brasiliani. Il documento era firmato da un gruppo formato da Germania, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito. I sette paesi europei si dichiarano "impegnati a limitare la deforestazione evitando di rifornirsi di prodotti agricoli provenienti da filiere produttive in aree colpite da disboscamento". "Gli sforzi europei sono alla ricerca di catene di approvvigionamento non legate alla deforestazione, tuttavia l'attuale tendenza alla deforestazione in Brasile sta rendendo sempre più difficile per le aziende e gli investitori in Europa soddisfare i criteri ambientali, sociali e di governance", afferma il documento. (segue) (Abu)