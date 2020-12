Domani riunione definitiva per il piano vaccini. Prosegue il calo delle terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fissata a domani la riunione decisiva con il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, il ministro della Salute, Roberto Speranza e le Regioni, per mettere a punto il piano vaccini. Ad annunciarlo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Francesco Boccia. "Sul piano vaccini anti-Covid siamo al lavoro con le Regioni. Domani la riunione definitiva. Arcuri è pronto per far partire il via libera al piano di distribuzione appena ci sarà l'ok europeo" ha spiegato.Intanto, l'ultimo bollettino del ministero della Salute segnala 14.844 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.870.576 dall’inizio dell’epidemia. I morti nelle ultime 24 ore sono 846. Quanto ai tamponi effettuati sono 162.880 rispetto ai 103.584 di ieri, con il rapporto positivi-tamponi che scende al 9,1 per cento. In calo gli attualmente positivi che oggi sono 663.313, in diminuzione di 11.796 unità rispetto a ieri. Scende ancora, a 3.003, il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva, 92 in meno da ieri. In calo il totale dei ricoverati con sintomi che si attesta a quota 27.342 unità. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.320), la Lombardia (2.404), l'Emilia Romagna (1.238), il Lazio (1.159) e il Piemonte (1.106).Come spiegato direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel corso della conferenza stampa settimanale, "c’è l’intenzione di iniziare la campagna vaccinale a livello europeo lo stesso giorno". "Sarebbe molto bello, dopo l’avvio della campagna in Inghilterra e negli Stati Uniti, partire insieme almeno a Francia e Germania", ha spiegato.In merito al capitolo scuola, Rezza ha chiarito che "la riapertura è un traguardo che auspichiamo si possa raggiungere il prima possibile ma è presto per dire se potremo riaprirle", anche il 7 gennaio come ipotizzato. Dobbiamo, ha aggiunto tenere bassa "la circolazione virale dopodiché verrà anche l’obiettivo di riaprire la didattica in presenza ma andrà valutato passo passo nel corso del tempo".(Rin)