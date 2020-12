Governo: Renzi, assurdo pensare a rimpasto, non ci comprano con due poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel caso in cui non ci dovessimo trovare d'accordo non ci faremo comprare con due poltrone. Anzi siamo disponibili a lasciare anche le due poltrone di ministre che abbiamo. Non siamo alla ricerca di uno sgabello, noi vogliamo che l'Italia torni a correre". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, in una intervista al Tg5. Quanto all'ipotesi di un rimpasto di governo, Renzi ha sottolineato: "è una assurdità pensare di risolvere un problema politico con uno scambio o una sistemazione di poltrone. Bisogna mettere in moto le migliori energie del paese. Andiamo verso un 2021 difficile. Abbiamo il record di morti, mettiamoci a lavorare". Sull'ipotesi di elezioni anticipate, paventate dal Pd nel caso in cui dovesse cadere il governo, il leader di Iv, ha precisato: "se ci fosse una crisi c'è una cosa più importante del Pd, si chiama Costituzione e la Costituzione prevede che si vada a vedere in Parlamento se ci sono i numeri per un'altra maggioranza. Ma io continuo a sperare che non si parli di crisi ma di come spendere bene i soldi europei anziché affidarli a 300 consulenti spuntati dal nulla, magari amici degli amici".(Com)