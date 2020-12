Venezuela: ong a Caracas denuncia perquisizione della sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa venezuelana "Asociación Civil Convite" ha reso nota la perquisizione effettuata della Polizia nazionale bolivariana presso la sua sede a Caracas. Secondo quanto riferisce un'attivista, Luisa Kislinger, nel corso dell'operativo, il direttore dell'ong, Luis Francisco Cabezas, è stato portato in commissariato per rendere dichiarazioni. L'attività di Convite ruota attorno alla tutela dei diritti umani delle persone anziane, con particolare attenzione a quelle in situazioni di maggiore vulnerabilità: garantisce medicinali e beni di prima necessità, oltre a tenere un registro statistico di indicatori socio economici sulla terza età. Di recente si è parlato della possibilità che alcune ong, tra cui la stessa Convite, possano essere indagate dalla nuova Assemblea nazionale (An), il parlamento che si insedia il prossimo 5 gennaio, per aver ricevuto "fondi internazionali", prova di lealtà a potenze straniere. (Vec)