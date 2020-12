Energia: Vucic, tra due settimane gas russo in Serbia tramite estensione TurkStream (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le previsioni, il Balkan Stream dovrebbe essere in grado di pompare circa 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno una volta che sarà pienamente operativo. Lo scorso ottobre il primo ministro bulgaro Bojko Borisov ha ribadito che la costruzione del gasdotto Balkan Stream nel paese era quasi completata, sottolineando che con la messa in funzione della struttura la Bulgaria sarebbe diventata "un centro strategico regionale" per la distribuzione del gas garantendo la diversificazione degli approvvigionamenti. Il nome Balkan Stream per il tratto balcanico del Turkish Stream è stato proposto dal primo ministro bulgaro Borisov. Il Turkish Stream, che va a sostituire il precedente progetto denominato South Stream, si estende lungo il fondo del Mar Nero dalla Russia alle coste della Turchia. Esiste inoltre una sezione di transito terrestre per il trasporto del gas verso Grecia, Bulgaria, Macedonia del Nord. Il collegamento con la Serbia servirà nelle intenzioni a raggiungere successivamente anche l'Ungheria. (segue) (Seb)