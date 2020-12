Energia: Vucic, tra due settimane gas russo in Serbia tramite estensione TurkStream (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si sono mostrati contrari alla costruzione del Turkish Stream. Lo scorso primo ottobre il segretario aggiunto dell'Ufficio delle risorse energetiche del Dipartimento di Stato Usa ,Francis Fannon, ha dichiarato che l'obiettivo degli Stati Uniti non è imporre sanzioni riguardo al progetto di gasdotto Turkish Stream ma di "utilizzare vari mezzi", innanzitutto il dialogo, per "l'attuazione della legge" approvata da Washington nel 2017. Fannon ha pronunciato la dichiarazione parlando con i giornalisti dopo l'incontro avuto nello stesso giorno a Sofia con il ministro bulgaro dell'Energia, Temenuzka Petkova. Secondo il sito "24Casa", Fannon ha detto che il provvedimento denominato Countering America's adversaries through sanctions act e approvato nel 2017 non obbliga gli Stati Uniti a imporre sanzioni ma a utilizzare vari mezzi per garantire l'attuazione della legge. "Il nostro obiettivo non è imporre sanzioni, ma modificare un determinato comportamento. Pertanto, siamo in procinto di tenere colloqui e continueremo a farlo", ha detto Fannon. Il segretario aggiunto per l'Energia ha replicato così alla domanda su un'eventuale introduzione di sanzioni anche contro la costruzione del Balkan Stream, il braccio del gasdotto destinato a rifornire di gas anche Serbia e Ungheria. Indipendentemente dalla differenza nei nomi dei progetti, ha detto Fannon, Balkan Stream e Turkish Stream sono lo stesso gasdotto. (segue) (Seb)