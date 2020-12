© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vaccinazione anti Covid "inizieremo tutti insieme in Europa sicuramente a metà gennaio, abbiamo anticipato". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a "di Martedì" su La7, che andrà in onda questa sera. "Domani chiudiamo l'accordo, il piano logistico è pronto. L'Esercito è attivato, siamo pronti. La data esatta sarà decisa in sede europea", ha aggiunto.(Rin)