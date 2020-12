Covid: Boccia, domani chiudiamo il piano vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani mattina, alle 8.30, c'è una riunione con le Regioni, il ministro Speranza e il commissario Arcuri. Domani chiudiamo il piano vaccini. E’ un passaggio importante, siamo pronti”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a “di Martedì”, su La7. “Poi - ha aggiunto - discuteremo anche delle misure restrittive. E’ utile e necessario restringere ancora più nelle festività, questa è la posizione che emerge dal Cts e che verrà fuori anche dalle Regioni. Ce lo chiedono i Comuni ed è molto responsabile da parte nostra essere conseguenti". Secondo Boccia, "dobbiamo essere responsabili e sapere che dal 7 gennaio si riparte ma si riparte mettendo in sicurezza le reti sanitarie il più possibile. Se non lo facciamo durante le feste di Natale, quando dovremmo farlo?", ha concluso.(Rin)