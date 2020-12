Covid: Boccia, il cenone lo faremo il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le valutazioni del Cts sono sotto gli occhi di tutti. Terminata questa fase con quasi tutta l'Italia in giallo è necessario chiudere il più possibile: dal 23-24-25 in poi le valutazioni che faremo porteranno l'Italia a essere di un colore unico, più intenso è il colore e più restrizioni ci sono. Se la domanda è se si fa il cenone di Natale, la risposta è no, dal mio punto di vista". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a “di Martedì”, su La7, nel corso di un’intervista che andrà in onda questa sera. "Ipotizzare assembramenti è folle, così come è sbagliato pensare al cenone con persone che non siano conviventi. Abbiamo il dovere di mettere in sicurezza la sanità e salvare vite, non di stimolare assembramenti o cenoni: i cenoni potremo farli l'anno prossimo", ha concluso.(Rin)