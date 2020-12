© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone, un uomo e una donna entrambi stranieri, sono stati trovati senza vita in un alloggio in via della stazione a Ferentino. Il macabro ritrovamento è stato fatto alle 20 di oggi circa e tra le possibili cause, secondo quanto si apprende, prevale quella della fuga di gas. Sul posto i carabinieri della compagnia di Anagni e della stazione di Ferentino. (Rer)