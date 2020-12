Kosovo: fonti stampa, crisi politica potrebbe risolversi in elezioni anticipate (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni i partiti politici kosovari dovrebbero iniziare a riunirsi per discutere sull'elezione del nuovo presidente della repubblica dopo le dimissioni di Hashim Thaci, secondo quanto spiegato dal leader del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, sottolineando che è importante eleggere il nuovo capo dello Stato senza andare a elezioni anticipate. A inizio dicembre, secondo l'ex premier kosovaro, verrà inoltre convocata la presidenza dell'Ldk per discutere la questione; mentre al momento il partito governativo non ha fatto alcun nome per la presidenza. "Non abbiamo discusso la questione, ma crediamo che il presidente debba essere eletto il prima possibile, e che non dobbiamo andare a nuove elezioni", ha dichiarato Mustafa. Commentando la candidatura del leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj, l'unica chiaramente esternata fino ad ora, Mustafa ha detto che non sa se tale nome sia stato ritirato o meno dalla corsa per la presidenza della repubblica. (segue) (Kop)