Kosovo: fonti stampa, crisi politica potrebbe risolversi in elezioni anticipate (8)

- Sul tema è intervenuto nei giorni scorsi anche il premier kosovaro Avdullah Hoti, il quale ha rimarcato che se non si troverà un nome condiviso tra i partiti politici kosovari sul nome del nuovo presidente della repubblica si andrà a elezioni anticipate. "Almeno 80 voti dell'Assemblea nazionale sono richiesti (i due terzi dei 120 seggi del parlamento di Pristina); voti che certamente questa coalizione di governo non ha. Questo significa che dobbiamo sederci con i partiti politici dell'opposizione parlamentare per vedere se c'è un consenso sull'elezione del presidente", ha dichiarato Hoti, auspicando che questo possa accadere quanto prima. "Se ci sarà volontà di eleggere un presidente, di discutere nomi concreti verso una candidatura unitaria; altrimenti, discuteremo della data per le elezioni. Non ci sono altre opzioni", ha chiarito il premier kosovaro. (segue) (Kop)