Kosovo: fonti stampa, crisi politica potrebbe risolversi in elezioni anticipate (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr), l'ex ministro degli Esteri Behgjet Pacolli, ha invitato nei giorni scorsi i partiti politici kosovari a riunirsi intorno ad un tavolo per decidere la strada da percorrere dopo le dimissioni del presidente Hashim Thaci a seguito della conferma delle accuse nei suoi confronti da parte del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo Pacolli, "i partiti politici devono ridurre le tensioni, mettere da parte i disaccordi e concentrarsi per il meglio". A tale proposito, l'ex ministro degli Esteri auspica lo svolgimento di una tavola rotonda di tutte le forze politiche per trovare un approccio unico riguardo il Tribunale speciale Uck, per fissare un data per l'elezione del presidente della repubblica, per trovare il consenso sulla riforma elettorale, per fissare la data delle elezioni parlamentari nell'autunno del 2022 e per continuare il dialogo con la Serbia. (segue) (Kop)