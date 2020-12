Serbia-Italia: Guerini, rapporti bilaterali hanno un'alta valenza strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti bilaterali tra Italia e Serbia hanno "un'alta valenza strategica": lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al termine di un incontro avvenuto oggi a Belgrado con l'omologo serbo, Nebojsa Stefanovic. "I rapporti bilaterali tra i nostri Paesi hanno un'alta valenza strategica e sono uno dei cardini fondamentali sui quali ricercare in maniera congiunta, la stabilità e la prosperità della regione balcanica, di grandissima importanza non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa", ha detto Guerini aggiungendo che il governo italiano apprezza in tal senso il ruolo costruttivo della Serbia a favore della cooperazione all'interno della regione e l'impegno con cui Belgrado sta affrontando il dialogo con Pristina facilitato dall'Unione europea. "L'Italia non può che incoraggiare questo processo", ha detto Guerini ribadendo la disponibilità italiana a sostenere tutte le azioni finalizzate a tale obiettivo. "Posso confermare la piena disponibilità dell'Italia a supportare tutte le azioni finalizzate a tale obiettivo e dare conferma del nostro impegno in Kfor (missione della Nato in Kosovo), la cui funzione di garante imparziale è per noi uno dei pilastri fondamentali della sicurezza regionale", ha dichiarato il ministro italiano della Difesa. Guerini ha infine sottolineato "il pieno sostegno dell'Italia al processo d'integrazione della Serbia all'interno della Ue, altrettanto necessario per la sicurezza regionale". (Seb)