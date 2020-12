Guerini: "I rapporti tra Italia e Serbia hanno un'alta valenza strategica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti bilaterali tra Italia e Serbia hanno "un'alta valenza strategica". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al termine di un incontro avvenuto oggi a Belgrado con l'omologo serbo, Nebojsa Stefanovic. "I rapporti bilaterali tra i nostri Paesi hanno un'alta valenza strategica e sono uno dei cardini fondamentali sui quali ricercare in maniera congiunta, la stabilità e la prosperità della regione balcanica, di grandissima importanza non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa", ha detto Guerini aggiungendo che il governo italiano apprezza in tal senso il ruolo costruttivo della Serbia a favore della cooperazione all'interno della regione e l'impegno con cui Belgrado sta affrontando il dialogo con Pristina facilitato dall'Unione europea. "L'Italia non può che incoraggiare questo processo", ha detto il ministro ribadendo la disponibilità italiana a sostenere tutte le azioni finalizzate a tale obiettivo."Posso confermare la piena disponibilità dell'Italia a supportare tutte le azioni finalizzate a tale obiettivo e dare conferma del nostro impegno in Kfor (missione della Nato in Kosovo), la cui funzione di garante imparziale è per noi uno dei pilastri fondamentali della sicurezza regionale", ha dichiarato il ministro italiano della Difesa. Guerini ha sottolineato "il pieno sostegno dell'Italia al processo d'integrazione della Serbia all'interno della Ue, altrettanto necessario per la sicurezza regionale".L'Italia è pronta a rafforzare la collaborazione nel settore militare. "Voglio ribadire che l'Italia è pronta al rafforzamento della collaborazione bilaterale con la Serbia nella specifica dimensione militare", ha detto Guerini, che ha citato la partecipazione congiunta alle missioni internazionali, ed in particolare in Somalia e in Libano, come pure la formazione e l'addestramento specialistico ma anche un possibile ampliamento della cooperazione in altri ambiti e, tra questi, il settore dell'industria della difesa. Guerini ha ringraziato le autorità serbe per la calorosa accoglienza, per le espressioni di apprezzamento sul ruolo dell'Italia nei Balcani occidentali con l'operazione Kfor, e per la stretta cooperazione in atto con la Serbia. Il ministro ha infine auspicato di poter tenere quanto prima un nuovo incontro con l'omologo Stefanovic "per proseguire nel cammino pluriennale di collaborazione che caratterizza i nostri Paesi".Il governo italiano è vicino a quello serbo anche nella lotta comune contro la pandemia da Covid-19. "Considero questa opportunità di incontro particolarmente utile per manifestare la vicinanza del governo italiano a quello serbo, entrambi impegnati a fronteggiare una crisi, quella legata al Covid-19, dagli effetti drammatici", ha aggiunto il titolare del dicastero della Difesa. L'Italia, ha aggiunto, è stata sempre vicina alla Serbia, e la Serbia all'Italia, anche nel corso della pandemia. "La donazione di preziosi materiali di protezione individuale al nostro Paese durante la fase di emergenza sanitaria dello scorso aprile è gesto concreto per il quale desidero nuovamente ringraziare il popolo serbo a nome personale e del governo italiano", ha dichiarato il ministro.(Seb)