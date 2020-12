Kosovo: premier Hoti, tavola rotonda tra partiti unica soluzione per nuovo capo dello Stato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj ha detto di nei giorni scorsi aver avuto incontri riguardo la sua candidatura a presidente della repubblica con l'intero spettro dei partiti politici kosovari, inclusi l'ex capo dello Stato Hashim Thaci e l'ex leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli. "Ho incontrato tutti", ha detto Haradinaj citando in particolare, oltre a Thaci e Veseli, anche il leader del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa e quello dell'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) Behgjet Pacolli. "Le nostre posizioni sono state vicine, ma visto che non sono qui non svelerò altri dettagli", ha dichiarato l'ex premier Haradinaj, secondo cui "il processo è in corso". "Il punto chiave è raggiungere un altro accordo con il Pdk, in quanto siamo in una coalizione di governo con l'Ldk", ha osservato. Il leader del Pdk Enver Hoxhaj ha intanto smentito che Veseli abbia mai dato la sua approvazione alla candidatura di Haradinaj per la presidenza della repubblica. (segue) (Kop)