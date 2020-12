Kosovo: premier Hoti, tavola rotonda tra partiti unica soluzione per nuovo capo dello Stato (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito della coalizione governativa Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) dell'ex premier Ramush Haradinaj, intanto, ha inviato segnali poco incoraggianti sulla tenuta dell'esecutivo: parlando all'emittente "T7", la parlamentare Donika Kadaj Bujupi ha dichiarato che il governo guidato dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk) già non ha i numeri per governare. "Ritengo che una data per le elezioni dovrebbe essere fissata quanto prima", ha affermato la deputata dell'Aak. "Se i partiti politici del Kosovo non troveranno un accordo per la scelta del nuovo presidente della repubblica, allora si dovrà andare a elezioni anticipate", ha ammesso nelle scorse ore anche il leader del partito governativo Lega democratica del Kosovo, Isa Mustafa. (segue) (Kop)