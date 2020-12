I fatti del giorno – Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Russia: ministro Esteri Selakovic, ringraziamo Russia per sostegno a integrità territoriale - La Serbia ringrazia la Russia per aver sempre sostenuto Belgrado al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione del Kosovo. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo russo, Sergej Lavrov, a Belgrado. Selakovic ha ringraziato la Russia e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov per la loro posizione di principio “sulla questione dell'integrità territoriale e della sovranità della Serbia”, nonché per aver sempre “alzato la voce nell'arena politica internazionale” con l’intento di preservare gli interessi della Serbia. (segue) (Res)