Difesa: Serbia-Italia, ministro Guerini in visita a Belgrado

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini si è recato oggi in visita in Serbia, a Belgrado, per una serie di incontri con le autorità politiche serbe. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, la visita ha offerto l’opportunità di ribadire l’impegno italiano per la stabilità dei Balcani occidentali e l’interesse a rafforzare il partenariato strategico con Belgrado sia nell’ambito tecnico-militare che in quello dell’industria della difesa. Tra i temi in agenda, la situazione regionale, la cooperazione bilaterale, industriale ed economica tra i due paesi, il processo di adesione all’Ue e emergenza Covid – 19. Accolto dall’ambasciatore italiano in Serbia Carlo Lo Cascio, la prima tappa di Guerini a Belgrado è stata la visita al cimitero militare italiano, dove il ministro ha deposto una corona di alloro. Il Cimitero custodisce le spoglie di 1063 militari italiani dei 10 mila caduti sul fronte balcanico durante la Grande Guerra. A seguire il ministro ha incontrato il presidente della Repubblica serba Aleksandar Vučić. Un cordiale colloquio durante il quale le due autorità si sono confrontate sulla situazione politica e di sicurezza nella regione e sul dialogo tra Pristina-Belgrado, sulla cooperazione bilaterale, e sul contrasto alla pandemia Covid-19. Il posizionamento geopolitico del Paese rende la Serbia un attore importante per il mantenimento della stabilità regionale e della sicurezza in Europa. (segue) (Com)