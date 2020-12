Governo: Renzi, Conte dica sì ai 36 miliardi del Mes per sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima condizione per evitare le dimissioni dei ministri di Italia viva è sulla sanità: ci sono 36 miliardi di euro che potrebbero andare a irrobustire il servizio sanitario, inutile dire che i medici sono eroi e poi non dargli i soldi. Questi 36 miliardi sono bloccati per un no ideologico dei Cinque stelle e di Conte. A me sembra una follia. Prendiamo i soldi, mettiamoli sulla sanità e smettiamola con le polemiche". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, in un'intervista al Tg5.(Rin)