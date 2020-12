Sud: Conte, chiave per sviluppo risiede in moderna struttura industriale per valorizzare talenti territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Oggi, come nel 1950, la chiave dello sviluppo materiale ed umano nel Mezzogiorno risiede nella costituzione di una moderna struttura industriale che sappia valorizzare i talenti, le competenze del territorio, anche perché la dispersione dei nostri giovani è la ferita più profonda che possiamo arrecare al Sud. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videoconferenza al convegno "Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno", organizzato dall'associazione Merita in collaborazione con il dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". "Il mese scorso, in occasione della presentazione del rapporto Svimez, al quale per il secondo anno ho partecipato anch'io - ha continuato il premier -, è emerso come il divario economico, sociale e di genere tra Nord e Sud stia assumendo dimensioni sempre più preoccupanti, peraltro dimensioni acuite dagli effetti della pandemia".