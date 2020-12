Brasile: paese ri-eletto nella Commissione Onu per il consolidamento della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è stato rieletto del Comitato organizzativo della Commissione per il consolidamento della pace delle Nazioni Unite per il mandato 2021-2022. Lo riferisce il ministero degli Esteri. "Con 151 voti ricevuti su 191 elettori, la rielezione del Brasile attesta il riconoscimento delle credenziali del Brasile per contribuire alla pace sulla scena internazionale, si legge in una nota diffusa. "Nell'esercizio del suo mandato, il Brasile sottolineerà che una pace duratura non significa semplicemente assenza di conflitti armati, ma richiede anche, in modo strutturale, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità umana, comprese la libertà di espressione e la libertà religiosa. Occorre inoltre combattere la criminalità organizzata transnazionale, che oggi rappresenta una delle maggiori minacce alla pace", conclude la nota. (Brb)