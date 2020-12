Recovery: Conte, fondi appartengono a comunità nazionale, dobbiamo spenderli bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato di essere d’accordo in merito al Recovery plan con il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. "Occorrono corsie preferenziali", ha aggiunto il premier nel suo intervento in videoconferenza al convegno "Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno", organizzato dall’associazione Merita in collaborazione con il dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", "dobbiamo semplificare l’ambiente normativo per consentire al nostro sistema Paese di esprimere quella capacità di spesa per gli investimenti che sin qui storicamente non è riuscita ad esprimere. Questi fondi appartengono all’intera comunità nazionale, ed abbiamo la responsabilità di spenderli e spenderli bene. L’interlocuzione, che rimane costante con il Parlamento, ci consentirà di definire questo piano con un aggiornamento step by step ed un’approvazione finale, ma il piano - ha concluso Conte - deve essere fatto proprio dall’intera comunità nazionale". (Rin)