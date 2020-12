Mafia: Lamorgese, impegno costante per rintracciare Messina Denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha ringraziato la Polizia di Stato che, questa mattina, in una vasta operazione antimafia nelle campagne trapanesi, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha arrestato alcuni esponenti di un clan locale ritenuti vicini a Matteo Messina Denaro, richiamando “l’impegno costante di magistratura e forze di polizia per rintracciare il latitante di Cosa Nostra, operando per neutralizzare la rete dei collegamenti territoriali e delle connivenze”.(Com)