Sud: Conte, intervento pubblico essenziale a patto di valorizzare qualità strumenti adottati

- Il tema centrale ancora oggi non è tanto la discussione sull’utilità dell’intervento pubblico nell’economia, ma da quale politica, da quale visione strategica questo intervento pubblico è sostenuto. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videoconferenza al convegno "Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno", organizzato dall’associazione Merita in collaborazione con il dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". "L’intervento pubblico in aree arretrate è essenziale", ha continuato il premier, "a patto di valorizzare la qualità degli strumenti adottati. L'importante è che il governo elabori e perseveri una soluzione strategica". (Rin)