Recovery: Conte, non appena definito passaggio in Cdm partirà interlocuzione con parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non appena definito il passaggio in Consiglio dei ministri "partirà l'interlocuzione con tutte le parti sociali per acquisire le valutazioni in vista dei progetti finali". Lo ha sottolineato, in merito al Recovery plan, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videoconferenza al convegno "Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno", organizzato dall’associazione Merita in collaborazione con il dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Rin)