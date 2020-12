Recovery: Conte, sprecare un solo euro sarebbe delittuoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è l'aspetto del monitoraggio del Recovery plan e "qui la strada si fa complicata. Ci sono tante osservazioni critiche che vanno benissimo, l’importante è che qualunque strada si scelga offra la garanzia di una semplificazione, di una velocizzazione degli interventi, di un accurato monitoraggio. Sprecare un solo euro sarebbe delittuoso". Lo ha osservato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videoconferenza al convegno "Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno", organizzato dall’associazione Merita in collaborazione con il dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Il premier ha aggiunto: "Bisogna garantire una struttura di governance efficace, efficiente: qui non si stratta di espropriare nessuno".(Rin)