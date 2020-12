© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce il Consiglio comunale. Il programma dei lavori prevede la prosecuzione degli argomenti residuati dalla seduta precedente.diretta streaming su http://milano.videoassemblea.it/ (ore 14.30)REGIONESi riunisce il consiglio regionale. All'ordfdine del giorno il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021/23Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10.00- 20.00)Anticipazione digitale della mostra sui 60 anni di Palazzo Pirelli con video e interventi (alcuni in presenza e altri in remoto) di Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio regionale, Marco Tronchetti Provera, Presidente della Fondazione Pirelli, Andrea Gibelli, Presidente Gruppo FNM, Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, e del curatore della mostra Alessandro Colombo.Diretta streaming su https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/23 e dal canale Youtube e dalla pagina istituzionale di facebook di Regione Lombardia, dai siti www.consiglio.regione.lombardia.it, e della mostra 60grattacielopirelli.org (ore 10.30)VARIEConferenza stampa di fine anno di Sacbo, società di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo, con presidente Giovanni Sanga e il direttore generale Emilio Bellingardidiretta streaming su teams (ore 11.00)Sport & Business Summit del Sole 24 Ore,. Partecipano Andrea Abodi, Presidente ICS, Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna, Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A, Giovanni Malagò, Presidente del Coni e Diana Bianchedi, Games Project Director Milano-Cortina 2026. Nel corso dell'evento vengono approfonditi il legame tra sport e territorio, l'impatto socio-economico che ne deriva e le sfide strategico-organizzative per sviluppare le potenzialità del settore, anche alla luce dell'emergenza sanitaria mondiale.Diretta streaming (ore 15.00)"Diversamente normale, progettare i navigli per tutti". Intervengono: Roberto Biscardini architetto - presidente Riaprire i Navigli; Andrea Cassone architetto - responsabile scientifico Laboratorio Lba; Loredana Teofilo psicologa e counselor – Apl; Mario Ponticello ex presidente Apl - Consiglio Direttivo Fondazione Decathlon. Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano.Diretta streaming su Teams previa registrazione a segreteria@laboratoriolba.com (ore 17.00 - 20.00)Cerimonia di apertura dell'Anno Accademico 2020/21 dell'Università Iulm. Partecipano il Rettore, professor Gianni Canova, Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Stefania Rocca.Diretta streaming sul canale youtube dell'ateneo (ore 18.00)(Rem)