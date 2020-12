Infrastrutture: Anas, per Tunnel Tenda vantaggi con attuale soluzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In accordo con la cig – ha sottolineato - e in attesa di ricevere specifiche direttive di natura politica, stiamo anche valutando alcune soluzioni progettuali finalizzate a completare i lavori nei tempi più rapidi, tenendo conto che gli eventi occorsi nella zona di imbocco sul versante francese hanno determinato una variazione significativa della morfologia del territorio. Abbiamo in corso gli studi geognostici che ci consentiranno di definire un progetto che preveda la costruzione di un ponte a doppio senso di circolazione di collegamento fra i tunnel e la strada dipartimentale. Il sostegno a questa ipotesi è arrivato durante la cig di ottobre quando il Gestore francese ha espresso la volontà di ripristinare i collegamenti stradali della Valle Roja per un impegno di circa 500 milioni di euro”. Il grave dissesto del versante francese ha peraltro determinato l’assenza di traffico veicolare e ciò potrebbe consentire di riprogrammare gli scavi avviando in contemporanea la fase di adeguamento del tunnel storico con un risparmio significativo dei tempi di lavoro. (Com)