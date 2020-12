Covid: Galli (Sacco), maggior numero di morti in Italia dipende da mancate diagnosi di inizio emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si continua a dire che abbiamo più morti di tutti, su questo mi permetto di discutere alcuni numeri. Bisogna vedere i denominatori e vedere quanti sono stati davvero nel nostro Paese i casi di infezione. Se facciamo un rapporto tra numero di morti e numero di casi gravi, perché all’inizio di questa storia potevamo testare solo i casi gravi e gravissimi, è chiaro che il tasso di letalità diventa altissimo”. Lo ha detto intervenendo a "I numeri della pandemia", su Sky TG24, Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Se, come ha potuto fare la Germania, si fanno molti più test – ha spiegato -, anche a chi è asintomatico o con pochi sintomi, il rapporto tra morti e casi è molto più favorevole di quello che abbiamo riscontrato noi e che continuiamo a riscontrare, portandoci dietro il peccato originale dell’insufficiente numero di diagnosi fatta nel periodo iniziale. Se prendiamo il quasi un milione e 600 mila casi diagnosticati dopo il primo di settembre abbiamo un tasso di letalità di 1.8, del tutto in linea con la Germania. Poi certamente abbiamo anche il fatto di avere un Paese con molti anziani e con molte persone con comorbilità, che quando cadono in questo problema ci cadono pesantemente”. (Rem)