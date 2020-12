Governo: Renzi, non ci penso affatto a farlo cadere, ma Conte si muova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci penso neppure". Il leader di Italia viva Matteo Renzi ha risposto così alla domanda del Tg5 se ha intenzione di far cadere il governo. "Ci sono però 846 morti - ha spiegato Renzi - e davanti a questo non si può far finta di niente. Ecco perchè diciamo al presidente del Consiglio che ci dobbiamo dare una smossa. Mettiamo più soldi sulla sanità, mettiamo a frutto bene i soldi europei, smettiamola con le polemiche. Però adesso la palla tocca al presidente del Consiglio. Noi quello che dovevamo dire, glielo abbiamo detto chiaro in parlamento".(Rin)