Covid: Galli (Sacco), per fare gran parte vaccinazioni necessario tutto 2021

- In Europa “abbiamo un buco di 80 milioni di dosi, che dovevano venire, almeno 40 di queste 80, prima e che invece arriveranno necessariamente dopo. Questo implica dei ritardi”. Lo ha detto, intervenendo a "I numeri della pandemia", su Sky TG24, Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in riferimento alle dosi di vaccino opzionate dall’Europa a Sanofi e AstraZeneca, in ritardo con i trial. “Dobbiamo coesistere con questo accidenti di virus ancora un po’ – ha aggiunto Galli -, nell’arco di un anno probabilmente riusciremo a fare il grosso delle vaccinazioni. Ma quell’anno ci vorrà tutto e forse anche un altro pezzetto del successivo. Da come stanno messe le cose è difficile pensare che si possa fare davvero prima”. (Rem)