Recovery: Conte, strumenti monitoraggio per evitare dispersione risorse pubbliche

- I soggetti attuatori dei progetti del Recovery plan saranno le amministrazioni centrali, quelle locali. Lo ha evidenziato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videoconferenza al convegno "Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno", organizzato dall’associazione Merita in collaborazione con il dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". "Abbiamo bisogno", ha spiegato poi il premier, "di strumenti di monitoraggio per seguire queste migliaia di cantieri e segnalare eventuali ritardi per evitare una dispersione delle risorse pubbliche". (Rin)