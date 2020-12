Covid: Galli (Sacco), parlare oggi obbligatorietà vaccini divisivo, meglio informare correttamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono d’accordo con il fatto che non si discuta proprio ora” di obbligatorietà dei vaccini. “Finisce per essere un aspetto divisivo nel momento in cui credo che a tutti interessi trovare la quadra per quanto attiene la possibilità di informare bene, in modo trasparente, le persone, di modo che possano aderire spontaneamente e con convinzione a questa vaccinazione”. Lo ha detto a "I numeri della pandemia", su Sky TG24, Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Se – ha aggiunto - non si riuscirà ad ottenere che un numero sufficiente di persone sia disposto a vaccinarsi spontaneamente, se qualcuno tra coloro che hanno compiti e responsabilità in quanto funzionari pubblici si tirerà indietro, in questo caso credo che l’obbligatorietà sia assolutamente da considerare. Ma parlarne ora è mettere il carro davanti ai buoi dell’informare bene le persone, in maniera trasparente”. (Rem)