Americhe: domani 57esimo vertice Mercosur, focus su ingresso Bolivia e rilancio foro imprenditoriale (2)

- Tra i temi che dovranno essere affrontati c'è anche quello relativo al processo di ratifica dell'Accordo di libero scambio con l'Unione Europea (Ue). L'Argentina, ha promesso Solà, si impegnerà per sciogliere uno dei nodi principali che rendono al momento difficili le trattative, quello della tutela dell'ambiente nella regione sudamericana. "Comprendiamo che c'è una necessità concreta da parte dei paesi dell'Ue riguardo gli impegni sulla preservazione dell'ambiente e ci impegniamo a partire dall'assunzione della presidenza pro tempore del Mercosur a discutere in profondità la questione tra i paesi membri", ha detto Solà nel punto stampa tenuto ieri a margine di una riunione informale con i ministri degli Affari esteri dell'Ue. Il ministro ha sottolineato tuttavia che "l'accordo attualmente non prevede un sistema di sanzioni" in questa materia, e che se dovesse essere introdotto questo dovrebbe avere "un carattere reciproco". (segue) (Abu)