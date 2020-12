Covid: Bonafoni (civica Zingaretti), "Dottor Binario" esperienza da mettere a sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che fa Dottor Binario - spiega la nota - il progetto di tutela e prevenzione sanitaria avviato dall'Onds (Osservatorio nazionale della solidarietà nelle stazioni italiane) e realizzato da Binario 95 in partenariato con l'Istituto San gallicano, Roma Capitale e con il supporto della Regione Lazio e delle Ferrovia dello Stato italiane ed altri organismi istituzionali e del privato sociale, è molto di più di un contributo per la prevenzione e il monitoraggio del Covid-19 in favore delle persone senza dimora della capitale. "Vengono per il tampone anti covid - spiega Aldo Morrone, direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano e coordinatore del progetto - ma poi li prendiamo in cura e ci occupiamo della salute della persona". Ad oggi, spiega Morrone, sono stati fatti 1200 test a persone in condizione di estrema fragilità (non sono senza fissa dimora ma anche minori non accompagnati, operatori e volontari delle associazioni, pensionati fragili), tra questi non solo tamponi sierologici e molecolari per diagnosticare il covid ma anche test sierologici per l'epatite A,B e C. (segue) (Com)