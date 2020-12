Covid: Bonafoni (civica Zingaretti), "Dottor Binario" esperienza da mettere a sistema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incidenza del covid è alta ma poi abbiamo trovato anche una presenza elevata di epatite, tale da doversi porre il problema della terapia di questi soggetti. Con l'occasione del covid curiamo quindi queste persone, del resto l'Oms ha dichiarato che nessuno va lasciato solo in questo momento", commenta ancora Morrone durante il webinar "Dottor Binario: un'eccellenza in prima linea contro il covid" organizzato dalla consigliera alla Regione Lazio della Lista Civica Zingaretti, Marta Bonafoni, e che ha visto la partecipazione, oltre che del dotto. Morrone, anche dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato e di Alessandro Radicchi, direttore di Binario 95. (segue) (Com)