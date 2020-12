Covid: Bonafoni (civica Zingaretti), "Dottor Binario" esperienza da mettere a sistema (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dott. Binario è una bella storia - ha commentato Marta Bonafoni - e non è facile incrociare belle storie; non lo è durante pandemia e non lo è per chi si occupa degli ultimi. Invece questa storia dimostra che si possono mettere intorno a un tavolo soggetti diversi, che magari di solito faticano a parlarsi, per una giusta causa. E' una storia che funziona e che sta dando i primi risultati, portando il suo contributo a lenire quella ferita nella ferita della pandemia che sono le disuguaglianze, sempre più crudeli. Ora questa esperienza deve diventare un pezzo del servizio sanitario regionale", chiede Bonafoni. Una necessità sulla quale concordano anche Radicchi e Morrone. Spiega Radicchi: "il lavoro di questa realtà deve diventare strutturale, bisogna studiare un percorso che preveda alloggi da destinare agli infetti, anche perché, lo ricordiamo, le persone senza fissa dimora non possono accedere ai centri di accoglienza senza un risultato negativo. Per questo occorre una procedura chiara". Anche per il dott. Morrone "questo progetto per ridurre il contagio può essere strutturato in maniera molto intelligente nei prossimi mesi dalle istituzioni". (segue) (Com)