Covid: Bonafoni (civica Zingaretti), "Dottor Binario" esperienza da mettere a sistema (5)

- Un appello che raccoglie l'assessore D'Amato che promette l'avvio di un protocollo in tempi brevissimi: "mi sono sempre battuto per accesso pubblico e gratuito non solo per i test diagnostici ma anche per le cure. Altre regioni chiedono fino a 150 euro per un tampone, mentre noi ci siamo battuti affinché il servizio pubblico conservasse la sua centralità accanto a questo lavoro straordinario che fanno le associazione del Terzo Settore come Binario 95. L'attenzione della Regione sulla fascia più fragile della popolazione deve essere costante non solo in tempi di pandemia ma in generale come misura di prevenzione sanitaria. Dobbiamo già da oggi costruire percorsi che possano includere e non escludere, questa è la questione di fondo. Lavoreremo - ha continuato D'Amato - per costruire un protocollo che faccia sentire la persona senza fissa dimora presa in carico dal sistema sanitario ma soprattutto dobbiamo rafforzare l'integrazione socio-sanitaria che è uno degli elementi fondanti di un nuovo modo di vedere la salute, non solo come sanità ma come benessere psicofisico". (segue) (Com)