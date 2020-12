India-Bangladesh: pronti 9 accordi in occasione dell’incontro virtuale Modi-Hasina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di India e Bangladesh dovrebbero firmare nove protocolli d’intesa in occasione dell’incontro virtuale in programma giovedì 17 dicembre tra i primi ministri dei due Paesi, rispettivamente Narendra Modi e Sheikh Hasina. Lo ha reso noto oggi a Dacca il ministro degli Esteri Abul Kalam Abdul Momen parlando all’agenzia di stampa “Bss”. “È probabile che verranno firmati nove protocolli d’intesa in diversi settori, tuttavia alcuni di essi devono ancora essere finalizzati”, ha precisato il capo della diplomazia del Bangladesh. Tra i temi al centro del colloquio tra i due premier vi sarà anche la riapertura della vecchia linea ferroviaria tra Chilahati e Haldibari, chiusa ben 55 anni fa a causa degli scontri della guerra del 1965 tra India e Pakistan, nel corso della quale il Bangladesh si schierò dalla parte di Islamabad. Tra le questioni in agenda anche la condivisione delle risorse idriche, la cooperazione contro la pandemia di Covid, gli squilibri commerciali, la connettività e la crisi dei rifugiati rohingya. (Inn)