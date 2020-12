Russia: Sberbank teme crescita dei tassi d'interesse causa lancio del rublo digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti della Banca commerciale russa a partecipazione statale Sberbank ritengono che i modelli di lancio del rublo digitale proposti dalla Banca centrale di Mosca comportino il rischio di un rialzo eccessivo dei tassi di interesse, sullo sfondo di un deflusso di liquidità dal settore bancario. La banca prevede che in tre anni da 2 mila a 4 mila miliardi di rubli possano essere convertiti in rublo digitale. "Riteniamo che i modelli di sviluppo della valuta digitale attualmente in discussione presentino una serie di gravi carenze e limitino, tra le altre cose, le attività delle banche commerciali. Di conseguenza, la nostra preoccupazione come istituzione finanziaria è che la liquidità, quando apparirà il rublo digitale, in conformità con i modelli proposti, fluisca alla Banca di Russia", ha dichiarato in conferenza stampa Anatolij Popov, vicepresidente del Consiglio di amministrazione di Sberbank, citato dall'agenzia di stampa "Interfax". "Circa 2-4 mila miliardi di rubli. saranno trasferiti al rublo digitale, gli stessi fondi non saranno più disponibili per il prestito, il che alla fine porterà a una carenza di liquidità e, di conseguenza, a un aumento dei tassi", ha aggiunto. (segue) (Rum)